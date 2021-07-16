В английском Эксмуре бобер, который родился впервые за 400 лет, получил имя Маркуса Рэшфорда. Именно за этот вариант было отдано большинство голосов в опросе – 49,9%. Вариант Бэнкси занял второе место с 17% голосов, за ним следуют Хоуп и Пип, каждый с примерно по 16%.

«Мы счастливы, что люди заинтересовались нашим проектом, это просто фантастика. Рэшфорд – прекрасное имя для малыша, оно будет напоминать людям о потрясающе проведенном турнире», – сказал Бен Ирдли, руководитель проекта по возвращению бобров в регион. Это не шутка, а серьезная информация от Guardian

Рэшфорд со сборной Англии завоевал серебряную медаль на Евро-2020. В финале он не реализовал послематчевый пенальти и подвергся травле на расистской почве.

Суммарно на Евро-2020 Маркус провел 88 минут, приняв участие в пяти матчах.

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