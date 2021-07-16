Российский арбитр Сергей Карасев работал на Евро-2020, отсудив шесть матчей с бригадой из Игоря Демешко и Максима Гаврилина.

После чемпионата Европы Карасев дал интервью «Чемпионату» , в котором рассказал не только о работе на главном турнире, но и в РПЛ.

О сезоне в РПЛ

Евро-2020 Кьеллини крикнул проклятие, когда Сака бил пенальти. Какое? 14/07/2021 В 04:39

– Правда, что вы могли не поехать на Евро, потому что сезон в РПЛ был средним?

– Сезон РПЛ был хорошим. Мы качественно отсудили много матчей, включая те, которые я всегда мечтал судить.

– Это какие?

– Матчи топ-клубов Москвы с не Москвой. Еще год назад этого нельзя было делать, но возможность появилась после отмены географической принадлежности. Раньше я не мог проводить матчи Москвы и, к примеру, Санкт-Петербурга, потому что москвич. Нам говорили о необходимости соблюдать нейтралитет: мол, что же в таком случае подумают петербургские фанаты. Но мне кажется, что в этом вопросе много лишнего напряжения. И с этого года я отсудил несколько топовых матчей, дерби ЦСКА и «Спартака».

О подготовке к матчам Евро

– Как вы изучали команды, которые будете судить на Евро?

– Для этого в судейском штабе УЕФА работают два аналитика-методиста – они разбирают тактику поведения команд. Как только арбитр получил назначение на матч, ему на почту приходит письмо с подробным анализом основного состава: кто и сколько фолит, кто чаще играет грязно. Например: «Инсинье может упасть в штрафной, а эти игроки чаще других бегают к судьям на разборки». Письмо – для ознакомления. Потом вместе с бригадой и аналитиком мы 30-40 минут досконально просматриваем описанные моменты на видео.

Судья Сергей Карасев, Россия, Евро-2020 Фото: Getty Images

– В РПЛ такого нет?

– К сожалению, пока нет.

О работе на матче сборной Италии

– Вы судили итальянцев, будущих чемпионов Европы. Какие они вблизи?

– Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле – это прекрасно.

Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга еще по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так все знаю.

О ныряющих футболистах

– Теперь про самых-самых. И как их видит футбольный арбитр. Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

– Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра – но мы не обращали на это внимания. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.

Карасев стал главным судьей в 2006 году.

Также работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Лиге Европы и Олимпийских играх.

Евро-2020 Сборная лучших игроков Евро-2020 от УЕФА: нет ни Шика, ни Криша 13/07/2021 В 11:19