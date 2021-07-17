Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин оценил выступление национальной команды на Евро-2020. Отдельно он прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы.

– Как оценить выступление России на Евро. Провал или объективная реальность?

– Техком уже оценил как неудовлетворительное. Конечно, хочется, чтобы сборная занимала хотя бы третье место в группе и проходила в 1/8 финала. Этого не произошло, так что не самое лучшее выступление.

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– Кто был лучшим из наших? Головин? Миранчук?

– Несмотря на то, что Миранчук забил, для него и Головина чемпионат не самый лучший.

– Вам хоть что-то понравилось в игре сборной?

– Из позитива – Дивеев неплохо выступил. Сафонов занял свое законное место. Но в целом увидели то, что команда показывала в последние годы.

– Как оцените игру Дзюбы? Вроде больше всех выиграл единоборств, а очень критикуют.

– Ему было сложно, потому что, во-первых, все мячи приходили к нему верхом. Если говорить о нем самом – ему не хватило мобильности. В остальном он свою функцию исполнял, – цитирует Аршавина «Чемпионат»

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, набрав три очка за победу над финнами.

После турнира главного тренера Станислава Черчесова отправили в отставку.

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