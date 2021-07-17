Опубликовано 17/07/2021 в 06:20 GMT

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко оценил поступок бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова – отказ от неустойки по контракту с национальной командой.

«Это достойный поступок. Он поступил как настоящий мужчина. Я давно знаю Черчсова. Помню еще времена, когда вручал ему Кубок СССР как капитану «Спартака». А вы вспомните, сколько забрал с собой Капелло после ухода из сборной России? 15 миллионов евро! За три года. Тут же Черчесов понял, что результата не было. Какая тут неустойка? Он все правильно сделал», – заявил Колосков в комментарии «Спорт-Экспрессу»

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, возглавлявшим сборную России с августа 2016 года. Соглашение действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

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