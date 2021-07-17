Евгений Ловчев с положительной стороны оценил возможное назначение бывшего коуча «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на должность главного тренера сборной России.

«Неслучайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева. Пока мы еще ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант. Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть.

Семак? Во-первых, совмещение – это плохо, а, во-вторых, если сравнивать Бердыева и Семака, Курбан гораздо более квалифицированный тренер. Слуцкий – грамотный специалист, обладает международным опытом. Во время Евро-2020 Слуцкий комментировал матчи по ТВ – скажу, что он прекрасно разбирается в футболе. Он как раз понимает, что в случае неудачи опять может стать изгоем всей страны. Хотя в 2016 году у него было гораздо меньше опыта. И вообще, сборная – это про результат, про здесь и сейчас. В этом плане на месте РФС я бы присмотрелся и к Палычу, Семину», – сказал Ловчев.

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Последним местом работы Бердыева как главного тренера был «Рубин». Он оставил пост в июле 2019 года.

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