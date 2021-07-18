Новоиспеченный глава департамента по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник был одним из списка кандидатов на должность главного тренера сборной России.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство РФС обращалось к нему после отставки Станислава Черчесова, но немец моментально ответил отказом из-за заключенного контракта с московским клубом.
  • Ранее Рангник был тренером в клубах «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт».
  • С 2016-го по 2021 год сборную России тренировал Станислав Черчесов который был отправлен в отставку после провала на Евро-2020.
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