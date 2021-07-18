Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нынешнем голкипере национальной команды Джанлуиджи Доннарумме.
«Мне кажется, Доннарумма точно может стать обладателем «Золотого мяча». За его качества и за то, что он показал в игре, Джанлуиджи может получить эту награду. В 18 лет мне сказали: «Вы способны стать вторым лучшим голкипером в истории после Льва Яшина». Я возмутился: «Почему после Яшина? Кто сказал, что я не смогу быть сильнейшим?» Когда ты молод, ты не должен быть доволен тем, что имеешь, а должен всегда стремиться к большему. Доннарумма непременно должен стремиться к этой награде», – цитирует Буффона Sky Sport.
- Сборная Италии победила на Евро-2020.
- Доннарумма был признан лучшим футболистом турнира.
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