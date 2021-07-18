Президент Союза чешских тренеров Вернер Личка прокомментировал итоги чемпионата Европы-2020.

«Сейчас практически все сборные способны отточить игровую концепцию. Возможно, каждая команда сможет уважать базовые принципы и следовать им, потому что без этого не будет успешного результата.

Это начало атаки от ворот под прессингом – без этого умения нельзя пройти далеко по турнирной сетке. Потом переход в атаку, правильная реакция при получении и потере мяча. Верное расположение во всех третях поля. На это требуется больше времени, и не все могут быстро перестроиться после потери мяча. Но эти принципы должны находиться на подкорке мозга.

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– Какие сборные не следовали этим базовым принципам? Кто показал доисторический футбол?

– Я назову Турцию и Россию. Русские удивили меня даже больше, потому что после домашнего ЧМ-2018 я считал, что у них идет подъем. Потенциал сборной России намного выше того, что они показали. Я понимаю, что, скажем, Северная Македония не способна играть с высоким блоком. Но почему на это не способна Россия? Хотя и македонцы тоже, по сути, могут так играть. У них есть сердце, но не более того.

У Польши и Словакии потенциал тоже гораздо выше. Любая команда может показать технику работы с мячом. Но показать ее при высокой интенсивности игры или на последних 30 метрах в ограниченном пространстве – это совсем другое, совсем разные требования», – цитирует Личку iSport.cz

Сборная России вылетела с чемпионата Европы-2020 на групповой стадии. Русские потерпели два крупных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), заняли последнее место в четверке и не пробились в плей-офф.

Сборная Чехии попала в четвертьфинал Евро-2020 и уступила Дании со счетом 1:2. Форвард чехов Патрик Шик с пятью голами стал вторым бомбардиром континентального первенства.

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