Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж признался, что тяжело воспринял победу Италии на чемпионате Европы-2020. И дело даже не в участии британской команды в финале, а в фигуре главного тренера «адзурри» Роберто Манчини.

«Мне было больно видеть победу итальянцев, потому что я ненавижу Манчини. Все знают, что я его не люблю. Не могу сказать, что Роберто – худший человек в моей жизни, но тактически он точно не так хорош. Больно признавать, но его нынешние достижения впечатляют.

Моя семья не только болела за Англию, но и чтобы Манчини проиграл. Так что поражение от Италии ранит еще сильнее. Никогда не воспринимал его как тренера. Нужно отметить, что с «Манчестер Сити» Роберто выиграл Премьер-лигу, фанаты его обожают. Но посмотрите на состав того «Сити». Это футболисты выиграли АПЛ, а не тренер Манчини.

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Да, я поссорился с Манчини. Пробыл в «Сити» несколько месяцев, вроде бы поладил с тренером, но совсем не нравились занятия. Мы вечно играли против манекенов, и мне говорили: «Пасуй тому-то и тому-то. Пасуешь туда – бежишь вот туда, в другую сторону – беги вон туда». То есть у меня было два варианта и все. Играть против манекенов – это не футбол.

Крэйг Беллами задавал Манчини вопросы, а что будет, если в игре произойдет другая ситуация. И коуч ответил: «Заткнись, давай потише», – и в итоге отправил его домой и так и не вернул на занятие. Не воспринимаю Роберто как тренера», – цитирует Бриджа Daily Mirror

Бридж и Манчини пересекались в «Манчестер Сити» на 1,5 сезона – в чемпионатах-2009/10 и 2010/11. Летом 2010-го Бобби подписал на позицию левого защитника Александара Коларова и Гаэля Клиши и закрыл британцу дорогу в основной состав.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года и принес «адзурри» первую победу на чемпионатах Европы за 53 года.

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