Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдами о поиске главного тренера сборной России.

«Вчера (17 июля) я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнес про сборную России.

Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги – фарм-клуба казахского «Кайрата». Бердыев – один из советников главы этой империи Кайрата Боранбаева. В воскресенье (18 июля) тренер вернулся в Алма-Ату.

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Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет ее возглавить.

РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус – на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается – при этом внутри футбольной семьи, то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Курбан Бердыев мог возглавить сборную России после провального Евро-2016, но тогдашний президент РФС Виталий Мутко выбрал Станислава Черчесова.

Черчесов ушел в отставку спустя пять лет работы в национальной команде после невыхода из группы на чемпионате Европы-2020.

68-летний Бердыев не работал с клубами в качестве главного тренера с июня 2019 года после увольнения из казанского «Рубина».

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