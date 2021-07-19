Игроки сборной Англии собираются подать жалобу в Футбольную ассоциацию страны. Во всем виновата плохая организация финала чемпионата Европы-2020 и фанаты «трех львов».

The Times сообщает, что футболисты очень недовольны: они считают, что весь матч находились под давлением из-за недостаточной безопасности на стадионе. А вот ассоциация, в свою очередь, беспокоится за будущие турниры – «Уэмбли» вообще могут лишить всех крупных футбольных событий.

Перед началом встречи с итальянцами английские болельщики без билетов начали штурм «Уэмбли». Они сносили ограждения, перелезали через заборы и устраивали потасовки, несмотря на попытки полиции прекратить погром. Особо агрессивные фанаты отбирали места у болельщиков с билетами. Во время одной из многочисленных давок отец Харри Магуайра получил травму ребер, а после матча ограбили пилота «Формулы-1» Ландо Норриса.

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Сборная не собирается оставлять этот факт без внимания, и футболисты уже готовят коллективное письмо с жалобами в ассоциацию футбола страны. Это может очень серьезно повлиять на заявку Англии и остальных частей Великобритании принимать чемпионат мира в 2030 году.

Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия ранее выразили интерес в подаче заявки на проведение ЧМ-2030.

Англия уступила Италии в серии послематчевых пенальти.

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