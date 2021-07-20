Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о выступлении Германии на Евро-2020. Коуч считает, что немцы не заслужили вылета в 1/8 финала.
«Я по-прежнему считаю, что это великая футбольная нация. У Германии всегда были хорошие команды и отличные игроки. Немецкие тренеры тоже всегда на высоте. Но каждый должен идти своим путем. Три года назад мы не отличались. Конечно, Йоахим Лёв и его команда потерпели поражение от Англии в 1/8 финала, но у них не было самой легкой группы. Если честно? На мой взгляд, немцы не заслуживали того, чтобы вылететь. Они сыграли отличный матч против англичан», – приводит слова Манчини Sport1.
- Сборная Германии проиграла англичанам в 1/8 финала со счетом 0:2.
- В финале Италия обыграла Англию в серии пенальти.
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