Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу играл через боль на Еро-2020. В матче 1/8 финала против Германии игрок сломал два ребра и выступал большую часть плей-офф турнира на обезболивающих.

26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной, где он сделал две голевые передачи, в полуфинале с Данией и в финале с Италией, где он забил единственный гол сборной Англии, пишет The Telegraph

Всего за 6 матчей Евро Шоу забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.

В финале Евро Шоу забил самый быстрый мяч в истории финалов чемпионатов Европы – спустя 1 минуту 57 секунду после стартового свистка.

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