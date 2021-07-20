Учащиеся начальной школы в Брукманс-Парк (Хартфордшир) получили игровую футболку игрока сборной Англии Букайо Сака. В финале Евро-2020 Сака не реализовал решающий пенальти, после чего подвергся жесткому хейту в соцсетях, в том числе на расовой почве.
Ученики школы в Брукманс-Парк поддержали футболиста, прислав ему несколько писем с осуждением критики в его адрес. После этого отец Сака, Лайонел, отправился в школу, встретился с учениками и подарил им именную футболку сына с автографом. В этой футболке Сака сыграл против Хорватии на групповом этапе, пишет Welwyn Hartfield Times.
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Помощник директора школы Андреа Поллингтон сказала, что джерси будет выставлена на всеобщее обозрение в школе, и передала добрые слова игроку.
- Италия победила на «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Помимо Букайо Сака пенальти в составе сборной Англии не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
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