В Российском футбольном союзе определили кандидатов на должность главного тренера национальной сборной.

В шорт-листе всего три претендента – это бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, коуч «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

«Кунц – фаворит. С ним уже были проведены предметные переговоры», – заявил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией. Второй собеседник сайта подтвердил встречу РФС с немцем и добавил, что в качестве резервного варианта рассматривают Бердыева.

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Валерий Карпин, по данным «Чемпионата», выдвинул Российскому футбольному союзу условие, что возглавит сборную только при совмещении с «Ростовом». «Это не устроило РФС», – сказал источник сайта.

Пост главного тренера сборной России остается вакантным после расторжения контракта с Черчесовым. Коуч не вывел русскую команду в плей-офф чемпионата Европы-2020 и потерпел два крупных поражения на групповом этапе (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).

58-летний Кунц возглавляет немецкую молодежку с 2016 года и выиграл с ней два чемпионата Европы U-21.

68-летний Бердыев не работает с клубами с июня 2019 года после увольнения из «Рубина». Сейчас он числится советником в казахстанском «Кайрате».

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