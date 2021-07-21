Бывший главный тренер сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан оказался в числе кандидатов в тренеры сборной России.

Инсайдер Eurostavka Иван Карпов сообщил, что в Российском футбольном союзе ведут переговоры с Бланом. При этом журналист опроверг слухи о возможном приглашении в русскую национальную команду экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Ранее в РФС рассматривали вариант с назначением бывшего коуча «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсеки, но сейчас португалец не входит в шорт-лист.

В Eurostavka заметили, что главный тренер сборной Германии U-21 Штефан Кунц действительно попал в список кандидатов на пост в русскую команду . Вместе с Кунцем в РФС готовы к назначению Блана, Курбана Бердыева, Валерия Карпина и еще нескольких неназванных иностранных коучей.

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При этом если Александр Дюков и другие боссы русского футбола выберут Штефана Кунца следующим тренером сборной России, то за подготовку к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 будет отвечать один из местных помощников немца. Кунц в это время будет занять с германской молодежкой на Олимпиаде-2020 в Токио.

Карпов опроверг информацию об условии от Валерия Карпина о совмещении работы в национальной команде с «Ростовом». По данным инсайдера, Карпин ждет окончательное решение РФС. «Окончательная ясность в вопросе выбора нового тренера для сборной России должна появиться в ближайшие дни», – говорится в тексте Eurostavka

Русский футбол остался без тренера главной команды после ухода Станислава Черчесова и непопадания в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Сборная России потерпела два крупных поражения на групповом этапе (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании) и не вышла в 1/8 финала Евро-2021.

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