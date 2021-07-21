Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло был заинтересован в том, чтобы снова возглавить эту национальную команду. Он спрашивал у боссов Российского футбольного союза о возможности вернуться к работе со сборной.
«На финале чемпионата Европы-2020 в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают», – заявил источник РБК в Российском футбольном союзе. Второй собеседник сайта подтвердил встречу Капелло с боссами РФС и обсуждение внутри организации.
На связь с руководством русского футбола выходили различные группы агентов. Они до и после отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова предлагали иностранных тренеров для работы в главной команде страны. Один из источников РБК в РФС заявил, что в организации уже отбросили варианты с приглашением Юргена Клинсманна, Клаудио Раньери и Дика Адвоката.
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В РФС отказались от комментариев сведений РБК. Фабио Капелло в разговоре с инсайдером Грантом Гетадаряном заявил: «Я не комментирую сборную России, игроков и свою возможность тренировать сборную».
- В медиа писали, что в шорт-листе русской национальной команды находятся Штефан Кунц (Германия U-21), Курбан Бердыев (экс-«Рубин»), Валерий Карпин («Ростов») и Лоран Блан («Эр-Райян»).
- Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после вылета с чемпионата Европы-2020 и непопадания в плей-офф Евро.
- Фабио Капелло возглавлял Россию с 2012 по 2015 гг. и вывел сборную на ЧМ-2014. 75-летний итальянец не работал в футболе с сезона-2017/18. Последним клубом Капелло был китайский «Цзяньсу Суньин».
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