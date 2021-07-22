Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает по поводу того, кто должен возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова.

«Ролан Блан – интересный кандидат на пост главного тренера сборной России. Национальную команду не должен тренировать россиянин. Сколько у нас было отечественных тренеров, которые пытались добиться успеха у руля сборной? Никто из наших не добивался успеха. Наш футбол находится на безрыбье: нет нормальных тренеров и игроков. У нас нет нормального, поступательного развития.

Вторая проблема – отсутствие массового футбола в России. Нужно чтобы в школах и в других заведениях играли в футбол», – заявила Смородская Sport24

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Лоран Блан до этого работал с «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ».

С 2020 года он тренирует катарский «Эр-Райян».

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