У РФС не получается договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.
По информации «Спорт-Экспресса», переговоры 58-летнего немца с РФС по поводу поста главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова находятся в тупике.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает троих кандидатов на эту должность: Валерия Карпина («Ростов»), Курбана Бердыева и Штефана Кунца (молодежная сборная Германии).
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Кунц – о сборной России: «Олимпиада закончится – обсудим»
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  • В настоящий момент Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио.
  • В первом матче на немцы уступили Бразилии (2-4).
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