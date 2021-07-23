У РФС не получается договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.

По информации «Спорт-Экспресса» , переговоры 58-летнего немца с РФС по поводу поста главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова находятся в тупике.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает троих кандидатов на эту должность: Валерия Карпина («Ростов»), Курбана Бердыева и Штефана Кунца (молодежная сборная Германии).

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В настоящий момент Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио.

В первом матче на немцы уступили Бразилии (2-4).

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