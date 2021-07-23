У РФС не получается договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.
По информации «Спорт-Экспресса», переговоры 58-летнего немца с РФС по поводу поста главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова находятся в тупике.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает троих кандидатов на эту должность: Валерия Карпина («Ростов»), Курбана Бердыева и Штефана Кунца (молодежная сборная Германии).
Токио-2020
Кунц – о сборной России: «Олимпиада закончится – обсудим»
- В настоящий момент Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио.
- В первом матче на немцы уступили Бразилии (2-4).
Ольга Смородская – о главном тренере сборной России: «Национальную команду не должен тренировать россиянин»
Евро-2020
Блан может возглавить сборную России, Зидана не рассматривают
Евро-2020
У РФС 3 кандидата в тренеры сборной, фаворит – Кунц