Главный арбитр матча Дании и Финляндии на Евро-2020 Энтони Тейлор рассказал подробности инцидента, связанного с полузащитником Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце во время игры.

«Это заставляет вас осознать, насколько ценной может быть жизнь. Я был в 10 метрах и смотрел прямо на него. Рядом с ним никого не было. Я сразу понял, что дело очень серьезное. Я уже был свидетелем того, как у кого-то внезапно случилась остановка сердца, когда судил «Бернли» и «Ньюкасл». Тогда этим человеком был мой коллега Эдди Вольстенхольм. У него это случилось в раздевалке. Я хорошо помню, как мы увели команды с поля. Ко мне подошел охранник и спросил разрешение на то, чтобы жена Кристиана могла выйти на поле. Для меня это не было проблемой, конечно, я разрешил. Это, безусловно, была самая сложная ситуация в моей карьере, но она подчеркивает важность обращения с людьми.

Настоящие герои – это врачи, которые сделали компрессию, и Симон Кьер, который ее начал. Моя роль после этого немного изменилась. Это неправильно, когда меня хвалят, но я повторяю: единственное, что я сделал, – это позвал врачей», – приводит слова Тэйлора Daily Mail

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На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиану имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

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