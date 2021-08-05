Бывший защитник «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани раскритиковал сборную России за выступление на чемпионате Европы-2020.
«Россия опозорила футбол. Миранчук стал исключением. В «Аталанте» его учат работать. Я смотрел матчи России на чемпионате Европы только потому, что в ее составе был Миранчук», – приводит Tuttomercatoweb слова Адани в эфире BoboTv.
- На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), выиграла у Финляндии с минимальным счетом (1:0) и с тремя очками заняла последнее место в группе В.
- Алексей Миранчук забил первый мяч российской команды на турнире.
- Даниэле Адани провел 5 матчей за сборную Италии в период с 2000 по 2004 годы.
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