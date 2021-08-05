Опубликовано 05/08/2021 в 12:03 GMT

Бывший защитник «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани раскритиковал сборную России за выступление на чемпионате Европы-2020.

«Россия опозорила футбол. Миранчук стал исключением. В «Аталанте» его учат работать. Я смотрел матчи России на чемпионате Европы только потому, что в ее составе был Миранчук», – приводит Tuttomercatoweb слова Адани в эфире BoboTv.

На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), выиграла у Финляндии с минимальным счетом (1:0) и с тремя очками заняла последнее место в группе В.

Алексей Миранчук забил первый мяч российской команды на турнире.

Даниэле Адани провел 5 матчей за сборную Италии в период с 2000 по 2004 годы.

Чемпионат Италии Миранчук забил в контрольном матче, счет которого – 13:0 17/07/2021 В 08:04

Чемпионат Италии Лахтер раскрыл деталь перехода Миранчука в «Аталанту» 07/07/2021 В 11:57