Финальный матч Евро-2020 по футболу в Лондоне стал суперзаразным мероприятием в условиях пандемии коронавируса. Его посетили около 2300 больных коронавирусом людей, которые с большой долей вероятности заражали окружающих. Возможно, еще 3404 человека заболели COVID-19 вскоре после мероприятия, подцепив болезнь на «Уэмбли».

Решение о количестве зрителей, которые смогут посетить финал чемпионата, менялось несколько раз. 22 июня правительство Великобритании постановило допустить более 60 тысяч людей на решающую игру. Матч по факту посетили 67 173 зрителя, приводит статистику The Times со ссылкой на государственные исследования Великобритании

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии прошел 11 июля и завершился победой итальянцев в серии пенальти со счетом 3:2.

Перед игрой более сотни фанатов, у которых не было билетов, попытались прорваться на стадион. Они снесли ряд заграждений. Для устранения проблем была привлечена конная полиция. Меры безопасности были усилены.

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