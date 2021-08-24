Минувший Евро-2020 запомнился не только красивыми голами и яркими победами, но и спасением жизни полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, у которого прямо во время матча группового этапа с Финляндией произошла остановка сердца. Президент УЕФА премировал его спасителей.

«Благодаря быстрой реакции и высококвалифицированной неотложной помощи медицинской службы Эриксен был приведен в сознание и ныне занят плодотворным восстановлением. Вместе с медиками награду разделил Симон Кьер. Капитан датской сборной удостоился этой чести за мгновенную реакцию и помощь Эриксену, а также выдающиеся лидерские качества», – говорится в заявлении УЕФА.

Матч датчан на Евро-2020 против сборной Финляндии состоялся 12 июня 2021 года и закончился со счетом 0:1.

Кристиану после происшествия имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

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