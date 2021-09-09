43-летний Скотт Маккласки из Ранкорна, который разместил расистские комментарии в социальных сетях и обвинил темнокожих игроков сборной Англии в проигрыше Италии в финальной серии пенальти на Евро-2020, приговорен к 14-недельному условному тюремному заключению с отсрочкой исполнения на 18 месяцев.

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Англичанин свою вину признал, сообщает ВВС.

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«Насилие может нанести реальный вред не только отдельным лицам, таким как три соответствующих футболиста, но и более широкому обществу в целом. Это грубое правонарушение, имеющее далеко идущие последствия не только для совершившего, но и для общества в целом», – заявил судья Николас Сандерс, вынесший приговор.

Финальный матч Евро-2020 состоялся 11 июля 2021 года.

Он закончился победой Италии со счетом 1:1 (3:2 – по пенальти).

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