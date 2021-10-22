Полузащитник сборной Италии Джорджиньо поделился воспоминаниями о серии пенальти в финальном матче Евро-2020 против Англии.

«Я возвращался в центр поля после промаха, и это была долгая-долгая прогулка. Я посмотрел, кто следующий будет бить, и увидел: это Сака. Я был почти уверен, что Доннарумма справится. Я подумал: «Все в порядке, готово».

Я все еще думаю о финале, особенно о пенальти. Люди могут сказать, что мой промах не имеет значения, но для меня это важно. Это больно. Сейчас все еще больно, хотя мы выиграли. Тот, кто говорит, что это не так, потому что мы победили, – лжец. Я не мог поверить в это, но Пикфорд очень хорошо справился.

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Я просто подумал тогда: «Черт возьми, я разочаровал своих товарищей по команде, которые так сильно мне доверяли в тот момент», – приводит слова Джорджиньо The Telegraph

Основное и дополнительное время финала Евро-2020 закончилось со счетом 1:1, по пенальти победили итальянцы – 3:2. Джорджиньо мог принести Италии победу, но не переиграл Пикфорда. Следом Доннарумма потащил удар Сака.

Джорджиньо играет за «Челси» с 2018 года.

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