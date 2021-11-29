ФИФА объявила шорт-лист номинантов на Премию Пушкаша-2021. В список претендентов на лучший гол года вошли:

Луис Диас из матча Кубка Америки Бразилия – Колумбия;

Готье Айн в матче Лиги 2 «Шамур Ньртэ» – «Осер»;

Эрик Ламела в матче АПЛ «Арсенал» – «Тоттенхэм»;

Валентино Лазаро в матче Бундеслиги «Байер» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах);

Рияд Марез в матче отбора Кубка Африки Зимбабве – Алжир;

Сандра Овусу-Анса в матче женской Премьер-лиги Ганы «Кумаси Спортс Академи» – «Суприм Лэдис»;

Вангелис Павлидис в матче Эредивизи «Виллем II» – «Фортуна Ситтард»;

Даниэла Санчес в матче женского чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлетико де Сан-Луис»;

Патрик Шик в матче Евро-2020 Чехия – Шотландия;

Мехди Тареми в матче ЛЧ «Челси» – «Порту»;

Каролин Уэйр в матче женского чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»;

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Победителя определит международное жюри, состоящее из футбольных легенд и зарегистрированных пользователей сайта ФИФА. Обе группы респондентов получат равную ценность голосов. Победителя назовут на церемонии The Best FIFA Football Awards 17 января.

Самым первым обладателем Премии Пушкаша в 2009 году стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В разные годы приз выигрывали Неймар, Златан Ибрагимович и Мохамед Салах. Лионель Месси получал семь номинаций на награду за лучший гол и ни разу не победил.

В 2020 году самым красивым забитым мячом признали банку Хынмин Сона в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли» (5:0).

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