ФИФА объявила шорт-лист номинантов на Премию Пушкаша-2021. В список претендентов на лучший гол года вошли:
- Луис Диас из матча Кубка Америки Бразилия – Колумбия;
- Готье Айн в матче Лиги 2 «Шамур Ньртэ» – «Осер»;
- Эрик Ламела в матче АПЛ «Арсенал» – «Тоттенхэм»;
- Валентино Лазаро в матче Бундеслиги «Байер» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах);
- Рияд Марез в матче отбора Кубка Африки Зимбабве – Алжир;
- Сандра Овусу-Анса в матче женской Премьер-лиги Ганы «Кумаси Спортс Академи» – «Суприм Лэдис»;
- Вангелис Павлидис в матче Эредивизи «Виллем II» – «Фортуна Ситтард»;
- Даниэла Санчес в матче женского чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлетико де Сан-Луис»;
- Патрик Шик в матче Евро-2020 Чехия – Шотландия;
- Мехди Тареми в матче ЛЧ «Челси» – «Порту»;
- Каролин Уэйр в матче женского чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»;
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Победителя определит международное жюри, состоящее из футбольных легенд и зарегистрированных пользователей сайта ФИФА. Обе группы респондентов получат равную ценность голосов. Победителя назовут на церемонии The Best FIFA Football Awards 17 января.
- Самым первым обладателем Премии Пушкаша в 2009 году стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В разные годы приз выигрывали Неймар, Златан Ибрагимович и Мохамед Салах. Лионель Месси получал семь номинаций на награду за лучший гол и ни разу не победил.
- В 2020 году самым красивым забитым мячом признали банку Хынмин Сона в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли» (5:0).
Роналду, похоже, не получит главную награду мирового футбола. Криштиану не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже – все кончено.
Еще один эффектный бомбардир Неймар получил серьезную травму в матче Лиги 1 за «ПСЖ». Сколько он пропустит и что известно о повреждении бразильца?
Источники: сайт ФИФА, сайт The Best FIFA Football Awards
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