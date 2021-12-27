Пресс-атташе экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков вспомнил забавный эпизод, произошедший на Евро-2020. Во время матча 1/8 финала со Швецией (2:1) украинский форвард Артем Беседин едва не пропустил свой выход на поле, не ко времени отлучившись в уборную. Шевченко решил выпустить Беседина на замену, но его не оказалось на скамейке.
«Искали на скамейке запасных, искали в раздевалке – динамовца нет. У всех округлились глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье. Его выгнали на поле. Он быстро вышел вместо Яремчука и в итоге стал героем поединка. А хотели уже вместо него Довбика выпускать. Как бы тогда переигрались события матча, никто не знает», – рассказал Васильков на ютьюб-канале Vzbirna.
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Стоит отметить, что Беседин внес весомый вклад в победу над Швецией. Именно на нем сфолил Маркус Даниэльссон, получивший красную карточку. Благодаря игре в большинстве, Украина пробилась в четвертьфинал турнира.
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Источник – «Обозреватель».
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