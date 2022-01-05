В 2010-х сборная Италии стабильно проваливала крупные турниры: на ЧМ-2010 и 2014 четырехкратный чемпион мира не выбрался из группы, а в 2018-м вообще не прошел квалификацию. Единственным успехом оставалось серебро на Евро-2012, хотя там итальянцы запомнились только брутальным дублем Марио Балотелли в полуфинале с Германией, а оглушительное поражение Испании в финале (0:4) испортило впечатление от всего турнира. Зато после триумфа на Евро-2020 точно есть что вспомнить: «скуадра адзурра» дарила один хайлайт за другим.

Итальянцы уверенно выиграли групповой этап: три победы с разницей мячей 7:0. Но уже в 1/8 финала едва не улетели домой: Австрия рухнула только в овертайме (2:1), хотя имела шанс закончиь игру в основнео время: если бы не мизерный офсайд Марко Арнаутовича при голе, команда Манчини вылетела. Далее четвертьфинал – нервная заруба с Бельгией, и снова победа 2:1. Полуфинал – триумф над Испанией в серии 11-метровых после камбэка «фурии роха» на последних минутах основного времени. В финале с англичанами Италия снова выиграла в послематчевой перестрелке, но уже сама отыгрывалась по ходу встречи.

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В каждом матче плей-офф итальянцы побеждали с большим трудом, где-то – благодаря дикому везению. Но за андердогов всегда хочется болеть: в последних трех стадиях «скуадра адзурра» точно не была фаворитом и порой даже отскакивала. Например, во втором тайме с Бельгией или в экстра-таймах с Испанией итальянцы победили благодаря искренней самоотверженности и везению. Италия точно была самой страстной командой турнира. Только вспомните, как игроки пели гимн – такие эмоции на футбольной поле редко кто показывает. А тут сразу вся команда вместе с запасными, тренерами и персоналом.

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Сборная Италии, Евро-2020 Фото: Getty Images

За время плей-офф в составе сборной родилось несколько героев, о которых говорили и после турнира. Федерико Кьеза неожиданно превратился в главного нападающего Италии: Феде забил Австрии и Испании. Он проснулся в самый ответственный момент турнира в то время, как признанный бомбардир Чиро Иммобиле крушил соперников только в групповом этапе. Мячи страйкера «Лацио» не сыграли ключевой роли, а вот без банок Кьезы Италии бы точно не было в финале. Нападающий «Ювентуса» трансформировался в игрока основы прямо по ходу турнира: безжалостная к самому себе самоотдача впечатлила Манчини. Казалось, что парень вообще не умеет ходить пешком.

Самая драматичная история итальянцев – кейс Леонардо Спинаццолы. Левый защитник «Ромы» стал одним из самых ярких и полезных игроков команды. Лео носился по краю каждый матч, но жестко сломался в конце игры с Бельгией. Спинаццола в борьбе за мяч порвал ахилл и вылетел до конца турнира. Его место занял резервист «Челси» Эмерсон. Ньюфаг достойно провел два последних матча и заслуженно стал чемпионом. А травмированный Лео нервно скакал на костылях во время полуфинала и финала, а на награждении был самым счастливым из итальянцев. Эмоциональный латераль наконец успокоился и отправился лечиться.

Леонардо Спинаццола после победы Италии на Евро-2020 Фото: Getty Images

Джорджо Кьеллини уже давно выступает за сборную, но и он удивил на Евро. Ветеран составил непроходимую пару в центре обороны с Лео Бонуччи и на время турнира забыл, что ему уже под сорокет. Перед серией пенальти с Испанией добряк прикалывался с капитаном испанцев Жорди Альбой: подкалывал его, дружественно бил по плечу и в конце концов заключил в крепчайшие объятия. Альба во время перфоманса Джорджо выглядел, как нашкодивший школьник, который терпит подколы отца. Ветеран кайфовал от каждого мгновения турнира, на котором взял первое золото со сборной – на ЧМ-2006 Джо не вызвали.

Еще одним героем серий 11-метровых стал Джанлуиджи Доннарумма. Вратаря долго хейтили в Италии из-за желания сменить «Милан» на «Ювентус», но на Евро он оказался такой же частью команды, как и остальные. В полуфинале с Испанией он потащил один удар, в финале – два. Сэйв после выстрела Букайо Сака мгновенно сделал Джиджо лицом итальянской победы. Сейчас вратарь с трудом пробивается в основу «ПСЖ», но для сборной он – номер один.

Джанлуиджи Доннарумма отбивает решающий пенальти в финале Евро-2020 Фото: Getty Images

После победы Италии в России вспомнили даже о Роберто Манчини: поспособствовала медиавойна с Артемом Дзюбой. Нападающий говорил, что итальянец «вообще не тренер». Но Роберто слепил из хороших игроков лучшую команду Европы и установил рекордную серию без поражений – «скуадра адзурра» оставалась непобедимой на протяжении 37 игр. Это не единственные заметные персонажи: Джорджиньо превратился в одного из фаворитов на «Золотой мяч», Мануэль Локателли перешел в «Ювентус», Сальваторе Сиригу сыграл минуту с Уэльсом и стал творцом атмосферы в команде.

Когда в команде столько крутых личностей, за нее однозначно переживаешь. Состав Италии точно не был сильнейшим: у сборной нет звезд уровня Ромелу Лукаку, Кевина де Брёйне или Харри Кейна, но всех их «скуадра адзурра» обыграла на Евро. Команда подкупала страстью и самоотдачей и точно стала главной футбольной эмоцией 2021 года.

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