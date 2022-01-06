Это была самая страшная сцена, которую можно наблюдать вживую. Человек умирает, его жизнь натурально на грани, вокруг врачи, легкая паника и серьезные лица, а весь мир замер на трибунах, замер перед экранами и даже не догадывается, что происходит на самом деле. Спустя несколько минут молчаливая пауза проходит – интуитивно становится ясно, что дело дрянь и самое время вспоминать, с какой стороны креститься.

Кинематографично? Более чем. Отличие лишь в том, что все происходило не на съемках медицинской драмы, а по-настоящему. Сцена борьбы за жизнь Кристиана Эриксена до сих пор в красках перед глазами – вот Крис падает возле углового флажка со стеклянным взглядом, тут же капитан Симон Кьер проверяет ему запавший язык, а вот футболисты датской сборной выстраиваются в живую ширму, чтобы скрыть от посторонних глаз врачебное таинство.

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Игроки датской сборной во время сердечного приступа Кристиана Эриксена на матче Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

ЧМ. Квалификация. Европа Эриксен: «Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре» ДЕНЬ НАЗАД

Скучноватый матч северных команд без забитых мячей в момент стал самой обсуждаемой игрой Евро. Помогли телевизионщики – спасение Эриксена превратилось в произведение спортивной телережиссуры. Драму в Копенгагене нам показали со всех сторон и углов, вплоть до слез выбегающей на поле жены футболиста.

Отдельный вопрос морали – насколько этично показывать настоящую смерть в прямом эфире. Но если оставить его за скобками, телевизионщики на «Паркене» проделали достойную работу – хладнокровно переключились со спортивного режима на драматически и держали зрителя в курсе волнительного события. И только когда Кристиана живым вывезли со стадиона, мир выдохнул – как будто это мы проделывали все реанимационные чудеса.

Кристиан Эриксен, Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Главная эмоция на фоне потенциальной трагедии – страх. Даже у самого черствого человека в такие моменты просыпается эмпатия: вполне здоровый парень под 30, лидер сборной, с солидной (и далеко не завершающейся) карьерой и молодой семьей падает буквально по щелчку. Да ему еще жить и жить, играть и выигрывать!

К счастью, все обошлось, но невольно эти ситуации интерполируются на себя и своих близких. Ведь если даже профессиональные футболисты, которых осматривают ежемесячно, не защищены от случайной гибели, то что же обычные люди, за которыми не то что не следят с дефибрилляторами – которые инфаркты на ногах переносят? Футбол в такие минуты уходит на второй план и заставляет задуматься о вечном и о настоящих ценностях.

У Эриксена тоже было немало времени подумать – он пропал из медийного поля на полгода, не вел соцсети, не давал интервью, а о его карьере и жизни вообще можно было только строить теории. Разрешат ли ему играть? Можно ли вообще сохранить высокий уровень с кардиостимулятором? Есть ли вероятность, что приступ случится снова? Следом за разрывом с «Интером» последует завершение карьеры?

Кристиан Эриксен Фото: Imago

Только в самом начале 2022 года футболист прервал молчание свежим интервью: «Я уверен, что смогу вернуться в игру, потому что физически я снова в отличной форме. Я хочу просто играть в футбол и доказывать, что вернулся на тот же уровень. Моя мечта – снова присоединиться к сборной, сыграть на ЧМ-2022 и доказать, что произошедшее – разовая случайность, что это больше не повторится. Мое сердце не помеха».

Отличные новости – Эриксен не хочет жить прошлым и перелистнул неприятную страницу. Он снова ищет клуб и будет играть, его переполняют новые футбольные мечты. Великий спортивный пример того, как нужно преодолевать препятствия и почему важно жить сегодняшним днем.

Чемпионат Швейцарии Эриксен тренируется в Швейцарии. Вы точно не знаете этот клуб 30/12/2021 В 11:36