Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

14 лет назад ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. Армейцам противостоял «Спортинг», для которого финал был домашним – трофей разыгрывали в Лиссабоне. Армейцы первыми пропустили, но затем перевернули расклад, закинули три мяча и взяли первый еврокубок в истории России.

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За «Спортинг» забил Рожерио на 29-й минуте.

Армейцы ответили мячами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера. Все три голевые передачи отдал Даниэл Карвальо.

Валерий Газзаев в случае победы обещал сбрить усы, но не сдержал слово.

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