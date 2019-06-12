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Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА
Артем Мазилкин

51 мин. назад

14 лет прошло с убойной победы армейцев над «Спортингом» в Лиссабоне.

14 лет назад ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. Армейцам противостоял «Спортинг», для которого финал был домашним – трофей разыгрывали в Лиссабоне. Армейцы первыми пропустили, но затем перевернули расклад, закинули три мяча и взяли первый еврокубок в истории России.

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  • За «Спортинг» забил Рожерио на 29-й минуте.
  • Армейцы ответили мячами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера. Все три голевые передачи отдал Даниэл Карвальо.
  • Валерий Газзаев в случае победы обещал сбрить усы, но не сдержал слово.
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