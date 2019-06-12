Eurosport
Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА
14 лет прошло с убойной победы армейцев над «Спортингом» в Лиссабоне.
14 лет назад ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. Армейцам противостоял «Спортинг», для которого финал был домашним – трофей разыгрывали в Лиссабоне. Армейцы первыми пропустили, но затем перевернули расклад, закинули три мяча и взяли первый еврокубок в истории России.
Еще квизы по героям прошлого:
Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»
Завершил карьеру, сел в тюрьму, стал хоккеистом. Где сейчас русские победители Евро-2006?
- За «Спортинг» забил Рожерио на 29-й минуте.
- Армейцы ответили мячами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера. Все три голевые передачи отдал Даниэл Карвальо.
- Валерий Газзаев в случае победы обещал сбрить усы, но не сдержал слово.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте