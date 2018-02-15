Боруссия Дортмунд
    -
    21:00
    15.02.18
    Сигнал Идуна Парк
    Аталанта
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Боруссия - Аталанта
      Лига Европы УЕФА - 15 февраля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Аталанта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 15 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Аталанта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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