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АЕК Афины - Динамо Киев

Лига Европы УЕФА - 15 февраля 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем АЕК Афины – Динамо Киев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 15 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маноло Хименес или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче АЕК Афины – Динамо Киев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются АЕК Афины и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

