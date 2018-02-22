Атлетик Бильбао
    -
    23:05
    22.02.18
    Сан-Мамес
    Спартак
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Атлетик Бильбао - Спартак
      Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 22 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Анхель Сиганда или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Спартак» должен совершить возможное. Три гола при условии сухого матча, и 1/8 финала в кармане.

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