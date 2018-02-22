Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Атлетик Бильбао - Спартак
Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2018
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 22 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосе Анхель Сиганда или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
«Спартак» должен совершить возможное. Три гола при условии сухого матча, и 1/8 финала в кармане.