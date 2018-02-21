ЦСКА
    -
    20:00
    21.02.18
    ВЭБ Арена
    Црвена Звезда
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ЦСКА - Црвена Звезда
      Лига Европы УЕФА - 21 февраля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ЦСКА – Црвена Звезда на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 21 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Црвена Звезда? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      ЦСКА, вечер среды, но это всего лишь Лига Европы. 0:0 в первом матче как бы намекают, что голы появятся в Москве. Подождем.

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