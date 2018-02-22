Вильярреал
    -
    21:00
    22.02.18
    Эстадио де ла Серамика
    Олимпик Лион
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Вильярреал - Лион
      Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вильярреал – Олимпик Лион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 22 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хавьер Кальеха или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вильярреал – Олимпик Лион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вильярреал и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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