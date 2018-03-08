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Лацио - Динамо Киев
Лига Европы УЕФА - 8 марта 2018
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Лацио – Динамо Киев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 8 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Симоне Индзаги или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лацио – Динамо Киев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лацио и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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