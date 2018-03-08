Олимпик Марсель
    -
    23:05
    08.03.18
    Стад Велодром
    Атлетик Бильбао
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Марсель - Атлетик Бильбао
      Лига Европы УЕФА - 8 марта 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Олимпик Марсель – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 8 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Руди Гарсия или Хосе Анхель Сиганда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Марсель – Атлетик Бильбао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Марсель и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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