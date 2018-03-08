Спортинг Лиссабон
    -
    23:05
    08.03.18
    Стадион Жозе Альваладе
    Виктория Пльзень
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спортинг Лиссабон - Виктория Пльзень
      Лига Европы УЕФА - 8 марта 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Лиссабон – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 8 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жорже Жезуш или Павел Врба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Лиссабон – Виктория Пльзень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спортинг Лиссабон и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0