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Милан - Арсенал

Лига Европы УЕФА - 8 марта 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Арсенал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 8 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дженнаро Гаттузо или Арсен Венгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Милан – Арсенал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Милан и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

