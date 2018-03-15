Атлетик Бильбао
    -
    21:00
    15.03.18
    Сан-Мамес
    Олимпик Марсель
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Атлетик Бильбао - Марсель
      Лига Европы УЕФА - 15 марта 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 15 марта 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Анхель Сиганда или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0