Виктория Пльзень
    -
    21:00
    15.03.18
    Стадион Виктория Плжен
    Спортинг Лиссабон
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Виктория Пльзень - Спортинг Лиссабон
      Лига Европы УЕФА - 15 марта 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Виктория Пльзень – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! 15 марта 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Павел Врба или Жорже Жезуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виктория Пльзень и Спортинг Лиссабон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виктория Пльзень и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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