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Арсенал - Милан

Лига Европы УЕФА - 15 марта 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арсенал – Милан на Eurosport.ru! 15 марта 2018 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Арсен Венгер или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арсенал и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

