РБ Лейпциг
    -
    22:05
    05.04.18
    Ред Булл Арена
    Олимпик Марсель
      Лига Европы УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Марсель
      Лига Европы УЕФА - 5 апреля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем РБ Лейпциг – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 5 апреля 2018 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Хазенхюттль или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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