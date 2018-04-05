Арсенал
    -
    22:05
    05.04.18
    Эмирейтс
    ЦСКА
      Лига Европы УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - ЦСКА
      Лига Европы УЕФА - 5 апреля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арсенал – ЦСКА на Eurosport.ru! 5 апреля 2018 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Арсен Венгер или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Арсен Венгер отрицает, что просматривает Александра Головина, но без домашней победы над ЦСКА полуфинала Лиги Европы ему не видать.

      Комментарии 0