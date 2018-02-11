Бранислав Иванович: «Я пришел в «Зенит», чтобы завоевать больше трофеев»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о причинах перехода в «Зенит» и желании выиграть Лигу Европы.

«Это в природе футболистов: когда они выигрывают первые трофеи, то хотят еще. Я никогда не потеряю голод и жажду побед. Вот почему я пришел в «Зенит». Хочу завоевать здесь больше трофеев.

Я часть большого амбициозного клуба. У нас новая команда с огромным потенциалом. Мы будет делать шаг за шагом, и наша первая цель – выход в следующий раунд Лиги Европы», – цитирует Ивановича Daily Record.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сойдется с «Селтиком». Матчи пройдут 15 февраля (Глазго) и 22 февраля (Санкт-Петербург).

Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» 1 февраля 2017 года.

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