«Как вам наши новые раздевалки?» «Арсенал» снимется с Лиги Европы после жуткого твита «Эстерсунда»
Мороз по коже.
«Эстерсунд» снова потроллил «Арсенал» накануне матчей 1/16 финала Лиги Европы. В этот раз шведы опубликовали леденящие душу снимки из раздевалок домашнего стадиона.
Привыкших к комфорту «канониров» хватит кондратий.
«Готовы встречать вас, «Арсенал»! Мы уже упоминали наши новые раздевалки?»
Это не первый троллинг со стороны шведской команды. Сразу по окончании жеребьевки плей-офф Лиги Европы «Эстерсунд» посоветовал Арсену Венгеру исправить молнию на куртке.
- «Эстерсунд» примет «Арсенал» 15 февраля.
- В день игры в Эстерсунде ожидается погода -4 – настоящий мороз в сравнении с лондонскими +10.
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