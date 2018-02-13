Признаки жизни. ЦСКА неожиданно хорошо стартовал в плей-офф Лиги Европы

Футбол после зимнего межсезонья – почти то же самое, что мерзкий осенний, но с полным отсутствием формы у русских клубов. Это каноны. Это устои. Так было. Так есть. Но так не будет всегда, как показал матч ЦСКА и «Црвены Звезды».

Парни Виктора Гончаренко вышли на не совсем зеленый газон и раскрасили его в первом тайме. Да, сверхмоментов армейцы не выдали, но это не отменяет приятных атак через вернувшегося Мусу и неожиданно спокойного и размеренного Кучаева. Левый фланг (туда Ахмед смещался в большинстве атак) порадовал активностью и быстрыми ногами. Молодежная РФПЛ и взрослая АПЛ прокачали парней как надо.

Оборона по Гончаренко – строенный центр и Акинфеев. Первые, несмотря на увядшую физику, справились с форвардами главной команды Сербии, а второй – вытащил чистый выход один в один и спас в еще нескольких неприятных эпизодах. Ноль в Белграде – отличный плацдарм для новой серии Игоря, про которую будут делать только комплиментарные мемы.

Статистику армейцы тоже считерили: 19 ударов (5 в створ), 65% владения мячом, 609 передач (точность – 85%) и 10 обводок – приятнейшие показатели в первом матче после перерыва.

Все ли было прекрасно? Нет. Были откровенные косяки и мини-неточности, но причиной тому снежная погода и, как следствие, скользкий газон. Фернандес и Дзагоев по несколько раз ошибались с передачами из-за нетривиального покрытия, Муса терял концентрацию и выдавал передачи в никуда, но это норма.

Пожалуй, главная претензия к красно-синим – расточительство при стандартах. 9 угловых и 10 штрафных явно указывали на аксиоматический принцип про количество и качество, но в Белграде трансформации не произошло. Теперь у москвичей есть неделя, чтобы научиться извлекать из возможностей хоть какой-то профит.

Самой мощной неприятностью для армейцев станет отсутствие Головина, который засветился в протоколе еще в первом тайме. Необязательный фол и самая креативная боеголовка ЦСКА посмотрит футбол, а не поиграет в него. Замена для Александра доставит Гончаренко немало проблем и, возможно, повлечет смену схемы. Но за тактическими задумками коуча армейцев, вполне вероятно, придется следить исключительно по телевизору. Перфоманс фанатов гостей перед вторым таймом был горяч, безумен и беспощаден. Памятуя об отношении к русскому спорту, решений ожидать можно сколь угодно жестких.

Ответный матч пройдет в Москве через 8 дней. ЦСКА проведет их на базе (РФПЛ выходит из отпуска только 2 марта), а вот сербский чемпионат продолжится уже в эти выходные. Принесет ли дополнительный матч хоть какую-то пользу «Црвене», неизвестно, но ясно одно: ЦСКА показал, что не совсем обесформел за каникулы и выход в следующую стадию – решаемая задача.

«Црвена Звезда» – ЦСКА – 0:0

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