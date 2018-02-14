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Массимо Каррера: «Если перед матчем с «Атлетиком» будет холодно, выпьем по стопочке водки»

Каррера: «Если перед матчем с «Атлетиком» будет холодно, выпьем по стопочке водки»
Eurosport

25 мин. назад

А потом МОК приравняет горькую к допингу.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы смотрели матчи с участием соперника и изучали его игру. Он играют в хороший футбол. У «Атлетика» есть сильные игроки, в частности, в нападении, к примеру, Адурис. Для нас это будет сложный матч, мы будем очень внимательны.

Климатические условия могут повлиять на игру, но они одинаковы для каждой из команд. Поле будет в отличном состоянии, а это фундамент хорошей игры. Если будет очень холодно, то перед игрой выпьем по стопочке водки, чтобы согреться», – сказал Каррера.

  • Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» пройдет в четверг, 15 февраля, в 21:00 мск.
  • Каррера возглавляет московский клуб с августа 2016 года. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат России и Суперкубок России.

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