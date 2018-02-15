«Спартак» – «Атлетик»: перед матчем 1/16 финала Лиги Европы

Русские клубы забили на ЛЧ и устроили флешмоб в Лиге Европы (сразу четыре команды). Самой крутой, похоже, будет рубка чемпиона: «Зенит» должен раскатать «Селтик», «Локо» и «Ницца» усыпят к концу первого тайма, а ЦСКА уже отложил все до второй игры.

«Спартак» набрал классную форму под конец первой части чемпионата – все испортил зимний перерыв. Москвичи слабенько провели межсезонье, зато приобрели двух игроков: Ханни уже заявлен на ЛЕ, Максимович играть не может.

У «Атлетика» в этом сезоне все идет не так, как надо. Баски расклеились к середине – фанаты уже паникуют и ждут увольнения тренера. Не факт, что еврокубки сейчас на руку клубу из Бильбао.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Спартак» на сборе потерял всего одного футболиста, но невероятно важного. Лучший защитник клуба и сборной России Георгий Джикия порвал кресты и не сыграет до конца сезона. Красно-белые уже исключили его из заявки.

Аналогичная травма и у Георгия Тигиева. Повреждение мучает еще Джано Ананидзе.

У клуба из Бильбао травмированы важнейшие Микель Баленсиага и Икер Муниаин. А еще повреждение у Лопеса.

Если Фернандо получит желтую, то не полетит в Бильбао.

Форма

Про форму москвичей говорит нет смысла: из-за зимнего перерыва «Спартак» не провел ни одного официального матча. По товарнякам сложно судить о состоянии чемпиона, но в них у клуба набралось два поражения и одна ничья. При скромной победе над «Спартой». Красно-белые были вяленькими, но это свойственно командам на сборах.

А вот у «Атлетика» непорядок – клуб из Бильбао не выигрывает в Примере уже пять матчей (всего 4 очка). Баски расположились на непривычном для себя 13-м месте: от зоны вылета целых 10 очков, но и за Европу уже вряд ли зацепятся. Вопрос: нужна ли «Атлетику» ЛЕ или домашние дела важнее?

Кто что сказал

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»: «Разумеется, мы изучили «Атлетик», проанализировали несколько матчей. Эта команда демонстрирует хороший футбол. В ней собраны опытные и сильные футболисты. Особенно сильна линия нападения, в которой выделяется Адурис. Поэтому мы ожидаем сложной игры и должны быть очень внимательны.

Мороз морозом, но поле должно быть в отличном состоянии. А именно состояние поля является фундаментом для хорошей игры. Ну а для того, чтобы разогреться, мы, думаю, можем пропустить перед игрой по стопочке водки». (официальный сайт «Спартака»)

Хосе Анхель Сиганда, главный тренер «Атлетика»: «Мы впервые играем при такой температуре. Постараемся адаптироваться, но условия будут равными для обеих команд. «Спартак» ведь тоже тренировался в более жарком климате. Подумаем над согревающими кремами, но не будем придавать этому особого значения.

Мы уважаем «Спартак», который является чемпионом России. В составе соперника сильные футболисты, причем не только российские, но и зарубежные. Например, Фернандо хорошо контролирует игру. Дома «Спартак» особенно силен, постарается доминировать. Мы посмотрели его матч с «Севильей» и сделали выводы». (официальный сайт УЕФА)

Лицом к лицу

«Спартак» и «Атлетик» ранее не встречались.

У «Спартака» не самая крутая статистика против испанских клубов: 28 матчей и всего 8 побед. При 6 ничьих и 14 поражениях.

В последний раз в Москве «Атлетик» получил по щам. В сезоне-2011/12 победил «Локомотив», а один из мячей забил Глушаков.

Клуб из Бильбао не проигрывал двухраундовые противостояния российским клубам.

В четырех последних домашних еврокубковых матчах «Спартак» пропускал по одному мячу. Красно-белые не играет на 0 уже 11 домашних игр в Европе подряд.

Лучший результат «Спартака» в Кубке УЕФА – полуфинал в розыгрыше-1997/98.

В Лиге Европы-2017/18 «Атлетик» ни разу не проиграл на выезде – 2 победы и 3 ничьи.

Ариц АдурисAFP

Люди в черном

Встречу обслужит французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном. В этом сезоне Лиги Европы 34-летний арбитр отработал на двух матчах: в них он показал 9 желтых и 1 красную карточку, не поставив ни одного пенальти.

О, чудо – Бастьен уже судил «Атлетик» в этом розыгрыше. При французе баски сделали «Панатинаикос» (1:0).

В центре внимания

Покажет класс

У «Спартака» много классных парней в атаке, но самый мотивированный – Промес. Куинси не очень круто провел групповой этап ЛЧ и явно зол на себя. Лига Европы – отличное место показать, что он готов к топ-чемпионату.

Куинси ПромесGetty Images

Обделается

«Спартак» и надежность – по-прежнему антонимы. Красно-белым противопоказано пропускать дома, но они пропустят. Скорее всего, привезет кто-то из центральных защитников. Пусть это будет Боккетти, который уже не тот.

Котировки букмекеров

Спецы отдают преимуществу «Спартаку». Наверное, из-за плохой формы «Атлетика» и домашнего стадиона москвичей. Если не веришь в Карреру, то можешь заряжать и злорадствовать богатым.

Победа «Спартака»: 2,416

Ничья: 3,38

Победа «Атлетика»: 3,15

Линия на матчи Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Спартак»

«Атлетик»

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