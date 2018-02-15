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3 гола и отбитый пенальти, которыми «Арсенал» закрыл мишени в Эстерсунде

3 гола и отбитый пенальти, которыми «Арсенал» закрыл мишени в Эстерсунде
Eurosport

1 час назад

«Канониры» почти в 1/8 финала.

«Арсенал» приехал в биатлонный город Эстерсунд и уверенно разобрался с одноименной командой.

Счет был открыт на 13-й минуте. Вратарь Али Кейта неудачно отбил мяч после удара Алекса Ивоби, а Начо Монреаль первым успел на добивание.

Спустя 12 минут деревянная оборона шведской команды показала себя с худшей стороны. Сначала Том Петтерссон отдал мяч Генриху Мхитаряну, а затем Сотириос Папаяннопулос, прерывая прострел армянина, соорудил автогол.

Остаток первого тайма и начало второго внезапно остались за хозяевами, но на 58-й минуте пыл шведов охладил Месут Озил. Немец выскочил из-за спин защитников и одним ударом прошил Петтерсона и Кейта.

В добавленное время хозяева получили шанс уйти от сухого поражения, но Петтерссон твердо решил стать антигероем встречи. Его удар с 11-метровой вышел настолько невыразительными, что Давиду Оспине сложнее было бы пропустить, чем взять мяч.

  • «Арсенал» победил со счетом 3:0.
  • Ответная игра пройдет в Лондоне 22 февраля.

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